Vasco Rossi inaugura il tour sold out: Rimini pronta per l'energia travolgente del Komandante

Attualità

Rimini

| 12:38 - 02 Giugno 2023

Vasco Rossi durante il soundchek del 1 giugno.

Vasco Rossi ha dato inizio al suo tour da sold out presso lo stadio Romeo Neri di Rimini. L'atmosfera è stata carica di emozione durante il soundcheck, con il pubblico in fervente attesa per il rocker di Zocca. Durante la prova generale, Vasco ha coinvolto i 16.000 invitati in un abbraccio collettivo, cantando insieme a loro "Romagna mia, Romagna in fiore" come segno di solidarietà alle popolazioni colpite dall'alluvione.



Questa sera (venerdì 2 giugno), 24.000 fortunati spettatori avranno la possibilità di assistere alla prima ufficiale del tour. Vasco ha dato il massimo, suonando per quasi tre ore e eseguendo sia brani recenti che grandi classici. Fan provenienti da tutta Italia e anche dall'estero hanno affollato lo stadio per ascoltarlo. L'energia e l'entusiasmo del pubblico dimostrano l'incredibile impatto di Vasco, che a 71 anni continua a conquistare diverse generazioni. Tra i presenti, sono stati notati anche alcuni Vip, come Gaetano Curreri degli Stadio e il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri. Il tour, che prevede numerose tappe in importanti stadi italiani, ha inaugurato un nuovo palco con un'epica scenografia composta da 1.000 punti luci e 100 fari motorizzati. Rimini ha dimostrato di essere pronta ad accogliere grandi eventi e i fan non vedono l'ora di vivere un'altra serata indimenticabile insieme a Vasco.