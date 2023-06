Baseball, New Rimini recupera la sfida contro Fano rinviata per maltempo

Sport

Rimini

| 12:17 - 02 Giugno 2023

New Rimini Baseball.

La finestra prevista dal calendario Fibs per i recuperi viene utilizzata sabato per la sfida fra New Rimini e Fano Baseball '94, non giocata a inizio maggio a causa del maltempo. Per i riminesi resterà poi da recuperare la gara contro Cupra, fissata il 5 agosto.







La squadra del manager Gilberto Zucconi si presenta a questo turno interno da prima in classifica, fin qui imbattuta (10-0), mentre i marchigiani occupano l'ultima posizione (2-8). La classifica resta comunque incompleta alla luce dei numerosi recuperi da disputare.







New Rimini è reduce dalla doppietta interna con Potenza Picena, mentre nell'ultimo turno Fano ha perso due gare di misura contro Porto Sant'Elpidio.







Gara 1 è in programma alle 15.00, Gara 2 alle 20.00, entrambe saranno visibili anche in streaming sulla pagina Facebook di New Rimini .