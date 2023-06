Oltre 2700 euro raccolti con Santarcangelo Aiuta a favore delle popolazioni alluvionate

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:44 - 02 Giugno 2023

Si è conclusa domenica 28 maggio la raccolta fondi " Santarcangelo Aiuta" promossa da Pro Loco, Città Viva e Ven Èulta Santarcangelo, con un esito emozionante, l'importo totale delle donazioni ha raggiunto quota €. 2. 750,00 (di cui 550 con bonifico).

Un'azione di solidarietà collettiva e diffusa a cui hanno aderito con sentita partecipazione e come gesto di vicinanza, lasciando una donazione nei salvadanai distribuiti nelle oltre 70 attività commerciali della città, oltre ai Santarcangiolesi tantissimi visitatori e turisti.

La Romagna è nel cuore di tutti!

La cifra raccolta sarà utilizzata a finanziare progetti a sostegno di chi ha subito danni alla propria abitazione o utili alla ripartenza, su indicazione delle amministrazioni locali o dei referenti incaricati a gestire l'Emergenza Alluvione. Tutti gli interventi sostenuti saranno rendicontati pubblicamente appena resi esecutivi.

I volontari di Ven éulta, Pro Loco e Città Viva ringraziano tutti coloro che con il loro contributo e supporto hanno reso speciale questa raccolta solidale, a cui seguiranno a breve altre iniziative.

La Romagna deve ripartire insieme ed al più presto.

Nel frattempo, per chi volesse continuare a donare, il conto della Pro loco iban: IT29A0885268020021010274241 (Romagna Banca filiale di Santarcangelo) causale "Santarcangelo Aiuta" rimane attivo ancora per qualche settimana.