Borse di studio agli studenti meritevoli del Gobetti di Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:01 - 02 Giugno 2023

Alcuni degli studenti premiati.

Giovedì 1° giugno nell'Aula Magna dell'ISISS “Gobetti-De Gasperi” di Morciano di Romagna si è tenuta la XII edizione Borse di Studio “Dott. Giuseppe Montanari” e “Cav. Oreste Angelini”, anno scolastico 2022/2023. Le Borse, per un montepremi pari a 2500 euro, sono state finanziate da LIONS club, ADA onlus e Leo Club Valle del Conca, rappresentati da Stefano Pompei ed Ezio Angelini, i quali hanno sottolineato che il loro scopo è quello di “servire” la comunità anche attraverso questo riconoscimento ai ragazzi e alle ragazze che si sono impegnati con costanza nello studio. Tantissima l'emozione degli studenti premiati tra gli applausi scroscianti dei loro compagni di scuola e dei docenti presenti, mentre il Dirigente scolastico, Marco Dall'Agata e il Coordinatore del Progetto, Giuseppe Cirrincione, insieme alla Referente dell'orientamento in uscita, Angela Carolei, consegnavano tutte le attestazioni di merito. “Un momento importante per tutta la scuola in quanto rappresenta un premio per l'impegno profuso negli studi e per i risultati raggiunti!” ribadisce il Dirigente scolastico, consegnando l'attestazione di ringraziamento a Ezio Angelini.



Borse di studio assegnate a sei destinatari che si sono distinti per la media più alta nel triennio: Nicolas Tazzieri (5 J Informatica – media 9,67), Gaia Costa (5 P Liceo Linguistico – 9,43), Alessandro Tonti (5 L meccanica – 9,18), Francesco Lezzi (5 A Amm.. Fin. Mark.- 9,14), Rebecca Vergari (5 Q Liceo Sc. Umane – 9,10) e Matteo Pancotti (5 K Elettrotecnica – 8,27).



Le attestazioni di merito per il Settore Tecnologico sono state attribuite a Daniel Stimolo, Alexandra Romina Strimbei, Davide Mancini, Angelo Mascherucci, Maksym Lototskyy, Federico Hastoci, Filippo Graziani, Francesco Nardi, Dennis Pietro Lavanga; per il Settore Economico: Yiting Ni, Lorenzo Magnani, Alice Giovannini, Tommaso Buresta, Angelica Guerrini, Elisa Della Chiara, Chiara Bragagna, Davide Bono, Aurora Panaioli, Pietro Maria Montanari; per i Licei: Lorenzo Vignali, Sofia Bianchi, Angelica Boccalini, Chiarafrancesca Giacomino, Giada Vanni, Alice Piccardi, Linda Katta, Sofia Sciabbarrasi, Filippo Patrignani, Andrea Caldari, Elisa Leardini, Giulia Barone, Pietro Cecchini, Anastasia Conti, Ambra De Santis, Giada Bannò, Vanessa Marcheggiani, Annalisa Conti, Ginevra Simoncelli, Elena Baffoni, Martina Rea, Adele Colombari, Alice Pretelli, Lucia Amadei, Sara Fabizi, Maya Tonti, Martina Manzi, Marijana Markovic, Alice Fabbri, Iris Vivo, Elisa Masetti.