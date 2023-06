Passeggiata ecologica per ripulire la spiaggia libera di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:42 - 02 Giugno 2023

Immagine di repertorio.

Migliorare il nostro ambiente ripulendo una parte della spiaggia libera di Rimini, luogo di svago, divertimento e relax per residenti e turisti. È questo l'obiettivo della “Passeggiata Ecologica” che si terrà domenica 4 giugno alle 9:30 nell'area di Largo Boscovich. Ad organizzarla Rainbow Sushi 2.0 in collaborazione con l'Associazione riminese Rimini Smoke Box che si occupa della salvaguardia dell'ambiente.



Rainbow si impegna attivamente nella promozione della sostenibilità – commenta l'AD Marco Felici – con l'obiettivo di sensibilizzare sulle questioni legate all'ambiente. In questo senso va anche il nuovo menù che si basa sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero, per valorizzare il pesce dimenticato del mare Adriatico e sostenere i pescherecci artigianali che praticano una pesca a basso impatto ambientale. L'azienda è entusiasta di unire la promozione della sostenibilità all'amore per il territorio. Invitiamo tutta la comunità a partecipare con noi alla passeggiata per rendere Rimini un luogo ancora più eco-friendly. La “Passeggiata Ecologica” intende promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente, in cui godere appieno delle bellezze naturali della nostra regione e assaporare il sapore autentico del pesce fresco del nostro mare.







Come Associazione ambientalista, – sottolinea Elia Ricciotti, Presidente di Rimini Smoke Box – abbiamo accolto favorevolmente fin da subito questa iniziativa e, anzi, auspichiamo che altre realtà commerciali si impegnino in tal senso perché, ricordiamolo, l'ambiente è di tutti! Purtroppo, le recenti alluvioni che hanno colpito Marche ed Emilia Romagna, ci ricordano ancora una volta quanto quello che stiamo vivendo è un vero e proprio cambiamento climatico, che non possiamo derubricare a singolo fenomeno emergenziale e che si può affrontare solo capendone le complessità, partendo dal rispetto dell'ambiente da parte dei cittadini tramite anche iniziative di sensibilizzazione come quella di domenica.