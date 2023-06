Riccione, i 100 anni di Domenico Garuffi, una vita dedicata al lavoro

Attualità

Riccione

| 10:30 - 02 Giugno 2023

Domenico Garuffi con l'assessora Marina Zoffoli.

Ha tagliato il prestigioso traguardo dei cento anni. Grande festa per Domenico Garuffi che martedì ha celebrato il suo secolo di vita insieme ai parenti e all'assessora alla Famiglia Marina Zoffoli che ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale di Riccione.



Domenico Garuffi è nato a Scacciano di Misano Adriatico il 30 maggio del 1923. A Riccione si è trasferito nel 1961. In quella che poi è diventata la sua città ha lavorato come muratore per la ditta edile (Crèst) Santini. Nel periodo estivo, quando l'attività dei cantieri rallentava, ha svolto il mestiere di portiere in alcuni alberghi della città, tra cui il Promenade e lo Stella.



Padre di due figli maschi, Garuffi è nonno di cinque nipoti: quattro maschi e una femmina. “Durante la festa in famiglia - dice Marina Zoffoli - abbiamo ricordato insieme di quando accompagnava la sua nipotina Viviana all'asilo Belvedere. Sono stata maestra di tre dei suoi cinque nipoti. Pur nelle difficoltà, durante il nostro incontro sono emersi tanti ricordi e gli ha fatto molto piacere condividerli”.