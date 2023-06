Calcio Promozione, playoff: il Gabicce Gradara cerca l'impresa a Castelfidardo

Sport

Gabicce Mare

| 09:40 - 02 Giugno 2023

L'esultanza del Gabicce Gradara dopo la rete nel match di ritorno al Magi .

Prima di playoff per il Gabicce Gradara, quarto in classifica. Sabato sfida sul campo della Vigor Castelfidardo, quarta (ore 16,30) e dunque con due risultati su tre a favore (supplementari dopo i 90 minuti se persiste la parità). In stagione regolare la formazione di mister Vergoni (52 punti contro i 53 dell'avversario) ha vinto 0-1 in trasferta con gol di Betti e al Magi ha pareggiato (1-1).





Mister Vergoni, come si presenta all'appuntamento il Gabicce Gradara?



“Abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissi dopo il raggiungimento della salvezza, c'è entusiasmo e soddisfazione e la volontà di giocarci al meglio le nostre carte. Non siamo al meglio perché ci mancherà Domini e Bartolini e Pierri non so che apporto saranno in grado di assicurare; il pacchetto degli under con il rientro a tempo pieno di Gabrielli è al completo. Comunque abbiamo dimostrato nelle ultime giornate pur con molte defezioni di avere lo spirito giusto e su quello faccio leva per superare il turno”.





Dovete solo vincere...



“E' vero, ma la partita è lunga e dovremo restare attaccati al match fino alla fine e cercare di sfruttare le occasioni quando si presenteranno. Ogni episodio può essere determinante. Saranno molto importanti i cambi se si andrà ai supplementari ancora di più visto che si gioca sul sintetico e pare farà molto caldo”.





La sua squadra ha collezionato ben 16 pareggi. C'è il rammarico di non non aver centrato una posizione migliore in griglia playoff?



“Non voglio cercare il pelo nell'uovo, non sarebbe giusto: abbiamo fatto un percorso di crescita superando delle difficoltà di ogni tipo e centrando un traguardo che il Gabicce Gradara si è meritato sul campo. E' vero che abbiamo perso punti contro le ultime della classe, ma è anche vero che non abbiamo mai perso contro le formazioni che sono nei playoff. E' vero che abbiamo collezionato tanti pareggi, ma il mio Gabicce Gradara dopo il Montecchio è la squadra che ha perso meno partite (4) contro le nove delle nostre rivali playoff e non è un dato di poco conto”.





Che avversario è la Vigor Castelfidardo?



“Una squadra che l'anno scorso ha centrato i playoff, è esperta e tecnica, con individualità di spicco, che cerca la via del gol attraverso il gioco che cerca di costruire dal basso. La Vigor attacca di solito con molti giocatori, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che ci lasceranno nel momento in cui ribalteremo l'azione”.