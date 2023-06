Ginnastica in festa a Rimini, finora oltre 17mila partecipanti iscritti

Sport

Rimini

| 09:39 - 02 Giugno 2023

Dal 23 giugno al 2 luglio alla Fiera di Rimini torna "Ginnastica in Festa, Finali nazionali Summer Edition", evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI). Atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all'interno del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) per una dieci giorni di grande ginnastica. L'unico e imperdibile evento dedicato al movimento ginnico azzurro. Saranno 6 i padiglioni che ospiteranno nel complessivo oltre 25 campi gara.

Ad oggi sono oltre 24.500 le iscrizioni gara per un totale effettivo di oltre 17.000 partecipanti.



Il programma generale prevede:



Finali Nazionali Silver

Campionato Individuale Silver Ginnastica Artistica Maschile

Campionato Individuale Silver Ginnastica Artistica Femminile

Campionato Individuale Silver Ginnastica Ritmica

Campionato Serie D Ginnastica Artistica Maschile

Campionato Serie D Ginnastica Artistica Femminile

Campionato Serie D Ginnastica Ritmica

Campionato d'Insieme Silver Ginnastica Ritmica

Campionato Sincro Femminile



Parkour

Campionato Individuale Gold

Campionato di squadra Gold

Festival Acrobatica Aerea



Ginnastica per Tutti

Coppa Italia

Sincrogym competitivo

Promogym competitivo Individuale e di Squadra

Master Challenger

Gymnaestrada Nazionale

Trofeo Golden Age

Gymgiocando

Pre Agonistica

Ropeskipping



TeamGym

Campionato Nazionale Silver



Attività sperimentale Ginnastica Acrobatica

Coppa delle Stagioni Silver