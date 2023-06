Volley A2 femminile, Alessandro Zanchi confermato vice coch della Omag MT

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:20 - 02 Giugno 2023

Scongiurata la crisi del settimo anno, l'Omag MT annuncia entusiasta che Alessandro Zanchi farà ancora parte dello staff tecnico della squadra come vice allenatore. Per il tecnico biellese si tratta della settima stagione in biancazzurro e per il prossimo anno sarà il braccio destro del nuovo coach Matteo Bertini. Confermato anche in qualità di direttore tecnico di Unica, il progetto giovanile nato dalla collaborazione tra i settori giovanili di Riccione Volley e Consolini Volley.



“Ringrazio il presidente Stefano Manconi per la sua fiducia – commenta Alessandro-. È un vero onore essere riconfermato per la settima stagione consecutiva alla Consolini, Omag-Mt, in Serie A2. Ho sempre avuto un profondo rispetto per la visione e la direzione che Manconi ha dato a questa squadra, ed è un privilegio continuare a lavorare sotto la sua guida. Sono altrettanto entusiasta per l'opportunità di poter lavorare con l'Head Coach Matteo Bertini. La sua recente nomina qui in casa Omag-Mt apre nuove strade per il nostro team, sono convinto che collaborando porteremo la squadra a nuovi livelli di successo. Credo fermamente che continuando ad impegnarci con la stessa dedizione e determinazione dimostrate fino ad ora saremo in grado di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Per quanto riguarda la nuova squadra per la stagione 2023/24 sono molto ottimista. Stiamo formando un gruppo solido, ricco di talento e di passione, e sono impaziente di vederlo in azione. Insieme guardiamo avanti con fiducia e speranza, pronti ad affrontare qualsiasi sfida ci riserverà la prossima stagione".