Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:07 - 02 Giugno 2023

La foto inviata dal nostro lettore.

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti a Santarcangelo. La segnalazione arriva da un nostro lettore. La zona è quella di via Bornaccino e, racconta il nostro lettore, è in quelle condizioni da due settimane "nonostante segnalazioni al comune. Gli incivili non finiscono mai..."













