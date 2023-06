Campionato staffette master, Atletica Santamonica: 8 podi su 12 gare

Sport

Misano Adriatico

| 07:44 - 02 Giugno 2023

I partecipanti sul podio.

Nel weekend del 27 e 28 maggio si sono disputati a Campi Bisenzio (FI) i Campionati italiani di staffette, categoria Master, e l'Atletica Santamonica ha partecipato all'appuntamento. La staffetta, nell'atletica leggera, è l'unica disciplina non individuale e la squadra di Misano ha letteralmente trionfato: ben 8 podi su 12 gare disputate, raggiunti nelle 4x100, 4x400 e Svedese (particolare tipologia in cui ogni frazionista corre una distanza diversa, dai 100m ai 400m).

La gioia della squadra è stata ben espressa da una più che entusiasta Licia Pari, nella doppia veste di allenatrice e atleta “Il risultato complessivo vale molto più del valore delle singole medaglie: salire così tante volte sul podio è dimostrazione dell'impegno, della passione e dello spirito di sacrifico dei nostri atleti!”

“Spesso infatti - continua - viene chiesto agli atleti di partecipare a più di una gara, anche se non nelle loro corde, ed ecco che si vede tutta la determinazione che alleniamo in pista ogni giorno.”

Atletica per stare insieme e sport come scuola di vita a ogni età, per tutti quelli che non sono mai troppo grandi per divertirsi e mettersi in gioco.

I partecipanti: Zamagni Franco, Pari Mirko, Mangano Salvatore, Tamburini Stefano, Aloi Marco, Montanari Fabio, Pesaresi Sergio, Tombini Sergio, Gariboldi Vittoriana, Gimbutan Maria, Pesci Maria Elisabetta, Spadini Alessandra, Barilli Alessandra, Pari Licia, Federici Monia, Marinelli Cristiana, Piergallini Tania.