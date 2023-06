Tragico incidente stradale, sabato 3 giugno si terranno i funerali di Davide Nanni

Attualità

Gatteo

| 06:48 - 02 Giugno 2023

Nel riquadro Davide Nanni.

Domani si terranno i funerali di Davide Nanni, 56 anni, deceduto domenica scorsa in un tragico incidente. L'uomo era in sella alla sua moto quando è caduto a terra e successivamente è stato investito da un veicolo in transito lungo la provinciale 33 "Gatteo", nel territorio di Savignano sul Rubicone. La notizia ha sconvolto familiari, amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona amante delle moto e dei concerti rock. Lascia i suoi figli Abel e Alice, Ismael e Monica, Maria e Layla, i fratelli Fabrizio e Gabriele, e le sorelle Viridiana, Nausica e Anisia. Il rosario si terrà stasera alle 19:30 presso la chiesa parrocchiale di Gatteo, mentre i funerali avranno luogo domani alle 14:30 nella stessa chiesa di San Lorenzo a Gatteo. La salma sarà cremata e le ceneri saranno successivamente disperse. La comunità è profondamente colpita dalla perdita di Davide e sente la mancanza del suo sorriso e del suo spirito libero.