Rimini: la Riviera è pronta per l'estate 2023 tra mare cristallino e spiagge pulite

Turismo

Rimini

| 06:32 - 02 Giugno 2023

Foto di repertorio.

La stagione balneare del 2023 è pronta per partire con grande entusiasmo. Dopo l'alluvione di metà maggio, Rimini e la sua Riviera sono tornate ad essere splendide, con un mare cristallino e spiagge pulite. I turisti, italiani e stranieri, hanno già cominciato ad affluire per godersi l'atmosfera del 2 giugno, arricchita da tre eventi imperdibili: il mondiale di Superbike all'autodromo "Marco Simoncelli" di Misano, la fiera del benessere e, soprattutto, il concerto di Vasco Rossi allo stadio "Romeo Neri" di Rimini.

Dopo attenti esami condotti dall'agenzia di prevenzione ambientale della Regione, la costa riminese da Cattolica a Bellaria è risultata pulita e le acque non sono inquinate. Rimini è pronta ad accogliere i visitatori nei suoi 250 stabilimenti balneari distribuiti lungo i 15 chilometri di spiaggia, con un'ampia disponibilità di servizi che includono 50.000 ombrelloni, 150.000 lettini, cabine e docce, bar e ristoranti, idromassaggi e biblioteche in spiaggia, palestre all'aperto e sorveglianza per il nuoto. Inoltre, da oggi inizierà l'attività di salvataggio da parte dei bagnini, che quest'anno sarà estesa per una settimana in più, fino al 17 settembre.

Rimini si presenta come una meta accogliente anche per coloro che desiderano godersi il mare e la spiaggia insieme ai propri animali domestici. Come nel 2022, è consentito fare il bagno con il proprio cane dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18:40 alle 21:00 di sera. Gli stabilimenti balneari che hanno apposite aree attrezzate per gli animali possono delimitare una zona segnalata con apposite boe e un cartello indicante "specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani", dove gli amici a quattro zampe possono fare il bagno. È importante che i proprietari siano presenti per sorvegliare gli animali, che devono essere condotti in mare al guinzaglio e non devono essere mai lasciati incustoditi durante la balneazione.