San Leo celebra il centenario dell'Aeronautica Militare e dell'Istituto del Nastro Azzurro

Attualità

San Leo

| 18:31 - 01 Giugno 2023

Pietro Cardelli.

L'Amministrazione comunale di San Leo ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con l'Associazione Nazionale Faleristica e l'Istituto del Nastro Azzurro per celebrare il primo centenario della nascita dell'Aeronautica Militare Italiana e del primo centenario di fondazione dell'Istituto del "Nastro Azzurro fra combattenti Decorati al Valor Militare". Uno degli eventi si terrà il 4 giugno in memoria di Pietro Cardelli, un aviere di San Leo pluridecorato al Valor Militare durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa occasione, una via verrà dedicata a Cardelli. La cerimonia pubblica si svolgerà presso il Teatro Mediceo e includerà i saluti delle autorità e un ricordo del Colonnello Pietro Cardelli a cura del Colonnello Mauro Bloise. Durante l'evento, l'Associazione Kairòs consegnerà delle onorificenze belliche, rilasciate dal Ministero della Difesa, alla memoria di ex combattenti della Seconda Guerra Mondiale. Queste onorificenze sono il risultato di ricerche d'archivio e delle relazioni con le famiglie dei combattenti che hanno fornito aneddoti, storie, lettere, fotografie e cimeli. Alcuni insigniti includono il Sergente Capo "Segnalatore" di marina Egidio Colombo, l'Artigliere Aldino Angelini e il Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Vincenzo Violano. Dopo la cerimonia, si svolgerà un corteo con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dei Caduti leontini, seguito dall'inaugurazione della via Pietro Cardelli con la benedizione di d. Giuliano Boschetti. Durante l'inaugurazione, due aerei d'epoca sorvoleranno la città in commemorazione del centenario.