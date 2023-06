Attualità

Rimini

| 18:26 - 01 Giugno 2023

Vasco allo stadio di Rimini, foto dal profilo facebook.

"Caro Don Nicolò, mi dicono che tutti ti amano qui a Rimini, che sei un prete, un uomo... un Vescovo di mare, navighi anche tu tra le debolezze dell'uomo, anche tu come Don Gallo, costruisci ponti, non muri. Per me Rimini è come essere a casa, mi ci sono sempre trovato bene. Benvenuto, ben arrivato bentrovato, caro Don Nicolò.. e grazie per il tu". Risponde così Vasco Rossi al vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi che gli aveva scritto una lettera, in vista dello show, chiedendogli di incoraggiare i giovani ad essere generosi. "Mi hanno fatto molto piacere le tue parole così piene di umanità - scrive Vasco - ancora di più leggere che abbiamo in comune De André e Genova, 'Creuza de ma'', il porto di mare che da sempre accoglie gente da tutto il mondo. Che include, mai esclude. Come l'Emilia Romagna, questa terra fantastica e sorridente, ora ferita. Ma si rialzerà. Io sono qui per portare un po' di gioia, di carica, di solidarietà, i miei due concerti saranno 'dedicatissimi' a questa terra che io amo, ci sono nato e so che si rialzerà. Io non sono un gran parlatore, mi esprimo con le canzoni. La mia 'combriccola' è diventata un 'popolo' sì, ma sempre tutta di gente a posto con dei valori, hanno dei sogni. E poi il duro scontro con la realtà. Io mi limito a raccontare loro quello che ho imparato, che 'le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che s'avverano'. A me credono perché sanno che sono sincero e dico solo la verità. Che la realtà è meno dura di quello che uno immagina, meglio affrontarla, guardarla in faccia. Senza naturalmente mai rinunciare a 'una vita spericolata', come le star al Roxy bar. Guai smettere di sognare".