Basket giovanile, per Coffee Tigers Under 19 gara1 di semifinale

| 16:15 - 01 Giugno 2023

Con la vittoria per 62-48 su Grifo Imola, l'U19 Fast Coffee Villanova Tigers ha colto tre risultati in uno. Ha ribaltato la gara d'andata al PalaRuggi (53-51 per i padroni di casa), passa il turno e approda in semifinale di categoria regionale.

I ragazzi di capitan Gege Donini ospitano i pari età di Casalecchio domenica 4 giugno alla Tigers Arena, palla a due alle ore 20.30.

Gara2 è prevista domenica 11 giugno, alle 18, al palazzetto Cabral di Casalecchio di Reno (Bo).

L'obiettivo di coach Filippo Ceccarelli è giocare con Casalecchio per provare a raggiungere la finale.

“Vogliamo farlo come abbiamo fatto finora giocando il nostro basket fatto di poca tattica e tanti fondamentali. – osserva l'esperto skipper biancoverde – In questa sfida contro CVD Casalecchio che è imbattuta ci mancherà Simone Buo (talentuoso play-guardia, classe 2004, vittima di un grave infortunio sportivo, ndr), ma so che tutti i suoi compagni di squadra quando saranno chiamati in campo daranno il massimo come è successo con la Grifo Imola. Ai nostri tifosi che ci seguono con passione diciamo di aiutarci nell'ennesima impresa verso la finale”.

Anche a Imola, infatti, erano tanti i supporter di questa U19. E in casa, martedì scorso, i tifosi hanno riempito gli spalti dell'impianto di Villa Verucchio, in maniera colorata e calorosa. Domenica è previsto un altro simpatico sold-out per supportare i Tigrotti.