Calcio Eccellenza, è Roberto Rossi il nuovo tecnico del Russi

| 14:49 - 01 Giugno 2023

A destra mister Roberto Rossi.



Roberto Rossi è il nuovo allenatore del Russi dopo il recente saluto a Mister Farneti. Classe 1962, nato a Cesena, mister Rossi può vantare un curriculum di tutto rispetto sia come calciatore che come allenatore.

La carriera da giocatore parte da Cesena nel 1979 per poi approdare al Fano dove passerà 5 stagioni, quattro delle quali in C1. Poi Gubbio e Venezia dove ottiene la promozione in serie B e colleziona ben 98 presenze e 4 reti dal 1990 al 1995.

Appesi gli scarpini al chiodo rimane nel mondo del calcio; dapprima ha iniziato come collaboratore di Alberto Zaccheroni (sulle panchine di Inter, Lazio e Torino), poi in prima persona ha allenato fra i dilettanti Riccione, Forlì, Verucchio e Santarcangelo. Dal 2010 al 2015 siede sulla panchina di Valenzana e Forlì in Lega Pro Seconda Divisione. Da gennaio 2019 al 2022 è stato allenatore del Cesena femminile in Serie B.



Con entusiasmo e voglia di iniziare Mister Rossi veste la maglia con il falchetto pronto pronto per questa nuova avventura.