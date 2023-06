Spiaggia unica e nuove regole per i chiringuiti, Rimini pronta ad accogliere la stagione balneare

Turismo

Rimini

| 14:14 - 01 Giugno 2023

Foto di repertorio.

Rimini si prepara ad accogliere i visitatori per la stagione balneare, offrendo servizi eccezionali e un'organizzazione senza eguali. Lungo i 15 chilometri di spiaggia, ci sono 250 stabilimenti balneari con 50.000 ombrelloni, 150.000 lettini, cabine, docce, bar, ristoranti, idromassaggi e anche biblioteche sulla spiaggia, palestre all'aperto e sorveglianza per la balneazione. La sicurezza dei bagnanti sarà garantita dai bagnini salvataggio, che inizieranno ufficialmente il loro lavoro da domani, 2 giugno, e prolungheranno la loro attività fino al 17 settembre.

Mentre molte delle disposizioni degli anni precedenti per i servizi ai bagnanti e il distanziamento tra gli ombrelloni sono state confermate, ci sono alcune novità per i chiringuiti sulla spiaggia. Le procedure amministrative per l'installazione di queste strutture temporanee sono state aggiornate, consentendo la somministrazione di cibo e bevande, aperitivi e manifestazioni di pubblico spettacolo. Le nuove linee guida dettagliano le modalità di realizzazione dei chioschi vista mare e le attività consentite. I chioschi potranno svolgere l'attività di somministrazione durante il giorno, dalle 7:00 alle 24:00, e la musica di sottofondo potrà essere accesa dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 24:00. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, è stato introdotto il prolungamento fino all'1:00 di notte, consentendo solo due eventi per l'intera stagione estiva, con alcune eccezioni per il weekend della Notte Rosa e Ferragosto.

Rimini si conferma anche come una meta accogliente per gli amanti degli animali. È ancora possibile fare il bagno in mare con i cani, con accesso consentito al mattino e alla sera, secondo le stesse modalità dell'anno scorso. Gli stabilimenti balneari che dispongono di aree apposite possono allestire zone delimitate per la balneazione dei cani, garantendo la sicurezza e la presenza dei proprietari durante l'attività. Rimini si conferma, quindi, una spiaggia "pet friendly".

Con il suo mix di servizi eccellenti, organizzazione impeccabile e attenzione verso i visitatori a quattro zampe, Rimini si prepara a offrire un'estate indimenticabile ai turisti in cerca di relax e divertimento sulla sua splendida spiaggia.