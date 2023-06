Incontro tra il Viceministro Bignami e i Sindaci dell'Alta Valmarecchia per affrontare l'emergenza alluvione

Attualità

Novafeltria

| 14:10 - 01 Giugno 2023

L'incontro con i Sindaci dell'Alta Valmarecchia sull'Emergenza Alluvione (1 giugno 2023).

Si è tenuto questa mattina (1 giugno) presso il municipio di Novafeltria un importante incontro tra il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) e i Sindaci dell'Alta Valmarecchia. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di valutare da vicino e toccare con mano la grave situazione che ha colpito anche questi territori a seguito della recente alluvione del 16-18 maggio. Il programma giornaliero dell'On. Bignami ha visto anche un secondo incontro sempre in mattinata presso il Municipio di Montescudo-Montecolombo per ricevere i rispettivi sindaci della Valconca.



La zona dell'Alta Valmarecchia ha da tempo affrontato problemi di dissesto idrogeologico, ma l'alluvione di maggio ha acuito la situazione, causando danni significativi alle infrastrutture e mettendo a rischio la sicurezza delle comunità locali. I Sindaci presenti hanno sottolineato l'importanza di non abbandonare questi territori e di adottare misure adeguate a prevenire futuri disastri.



Dopo la seduta in municipio il tour del deputato di Fratelli d'Italia è proseguito in direzione Casteldelci per un sopralluogo nei territori franati e terminato poi nelle zone comunali di Sant'Agata Feltria.



Alla riunione erano presenti anche le parlamentari Fdi: Senatrice Mimma Spinelli e Onorevole Alice Buonguerrieri, a dimostrazione dell'attenzione che il governo sta dedicando a questa emergenza. Inoltre, erano presenti il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, la Sindaca di Verucchio e Presidente dell'Unione dei Comuni, Stefania Sabba e il Sindaco di Sant'Agata Feltria Goffredo Polidori, unitamente agli assessori del Comune di Novafeltria: la vicesindaca Elena Vannoni, Fabio Pandolfi, Monia Amadei e Luca Rinaldi.



Per l'Alta Valmarecchia, Bignami ha enfatizzato la necessità di "avviare una ricostruzione completa e migliorata, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture", le quali "costituiscono la colonna vertebrale dell'economia di queste realtà". Ha sottolineato che l'incontro odierno era strettamente necessario, così come lo sono stati quelli nelle altre zone.



“È opportuno adesso - continua Bignami - verificare del perché non sia ancora stato fatto nulla da parte delle autorità componenti nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte in Prefettura dai primi cittadini circa le esigenze di manutenzione degli alvei o sulla situazione di alcuni ponti. Non vogliamo che questa comunità si senta al pericolo, vogliamo intervenire per evitare anche lo spopolamento del territorio".



Il Sindaco di Sant'Agata Feltria Goffredo Polidori ha invece evidenziato la necessità di sfatare l'erronea percezione di sicurezza che aveva etichettato i territori di questa provincia inizialmente, sottolineando l'importanza di affrontare la situazione con la massima serietà e urgenza. “L'alluvione ha causato danni enormi alle strade comunali rendendole impraticabili e mettendo a rischio la mobilità dei residenti. La presenza di ben 72 solo nel Comune di Sant'Agata frane denota l'estrema fragilità di questo territorio allo stesso modo di come, ad esempio, è stato colpito il territorio di Sarsina”.



I Sindaci presenti hanno espresso la loro gratitudine per l'attenzione ricevuta e hanno sottolineato l'importanza di una collaborazione stretta tra le istituzioni a tutti i livelli per affrontare l'emergenza.



"Quello di questa mattina è stato un incontro assolutamente positivo - sottolinea il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini - Ora parte un lavoro di ricostruzione importante, speriamo che il Governo e la Regione ci aiutino perché ne abbiamo veramente bisogno: la presenza fisica da parte delle istituzioni come questa mattina non può che confortarci e ne siamo contenti".



n.g.