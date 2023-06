La Macchina dei Sogni: studenti di Rimini trasformano bottiglie riciclate in opere d'arte

Attualità

Rimini

| 14:05 - 01 Giugno 2023

Studenti del corso "Operatori Grafici" della Fondazione Enaip Zavatta di Rimini hanno presentato la "macchina dei sogni" presso il museo della città. Questa macchina distribuisce bottiglie contenenti aforismi, poesie e disegni creati dagli stessi studenti. L'idea è nata osservando una vecchia macchina automatica inutilizzata e si è trasformata in un modo per la scuola di mostrare il suo lato creativo, umanistico, artistico e relazionale. La vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, ha sostenuto il progetto e lo ha presentato insieme al direttore dei musei di Rimini, Giovanni Sassu. La macchina dei sogni è ora disponibile per i turisti e i residenti della città, offrendo loro l'opportunità di connettersi con i sogni e i pensieri degli studenti. Questo progetto esprime la scuola come luogo di creatività, benessere e ascolto, celebrando la diversità e la peculiarità di ogni studente. La vicesindaca Bellini ha visto questa iniziativa come un patrimonio per l'intera città e l'ha proposta al direttore Sassu, che ha accettato entusiasticamente. Gli studenti sono felici di vedere il risultato del loro lavoro esposto in uno dei luoghi più importanti di Rimini, considerandolo un riconoscimento appropriato per il loro impegno e la loro passione.