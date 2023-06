Sakura: il 3 e 4 giugno un viaggio onirico nel teatro acrobatico con la compagnia B You

Eventi

| 13:51 - 01 Giugno 2023

Sakura.

La compagnia teatrale B-You, fondata da Barbara Bianchi, presenterà il saggio-spettacolo di teatro acrobatico chiamato "Sakura" al Palazzo del Turismo di Riccione il 3 e 4 giugno. Il pubblico verrà trasportato in un viaggio onirico in Giappone, dove i ciliegi in fiore rappresentano l'uomo, i valori e le lotte per la giustizia e la bellezza. Gli artisti metteranno in scena performance uniche, e il pubblico potrà ascoltare la voce di un albero di ciliegio grazie a dei sensori. Oltre a B-You, parteciperanno anche altri artisti e l'ingresso sarà gratuito su prenotazione. La compagnia B-You è specializzata nella fusione di danza, teatro, acroyoga e ginnastica, e ha realizzato numerosi progetti e spettacoli nel corso degli anni.