Inclusione e solidarietà: Caregiver Day promuove il sostegno ai familiari di persone non autonome

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:46 - 01 Giugno 2023

Caregiver day 2023.

Mercoledì pomeriggio presso la Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano, a partire dalle 16.00, si è tenuta una delle iniziative riservate dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione al Caregiver Day regionale. In questa occasione l'Amministrazione comunale, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le associazioni del territorio, hanno organizzato un'iniziativa a cura di Associazione Davide Pacassoni odv con la finalità di sostenere i caregiver familiari che prestano volontariamente cura ed assistenza ad un proprio caro non autonomo.



Un momento davvero speciale dove si sono incontrate diverse realtà che hanno al centro della loro missione persone con diversabilità o non autosufficienti e che sostengono i familiari nel loro prendersi cura.



Durante l'iniziativa, a cui hanno partecipato la Dott.ssa Bernacchia di Ausl, il Sindaco Daniele Morelli, la Vicesindaco Michela Bertuccioli, i nonni della Casa Residenza, tanti familiari e volontari hanno assistito insieme all'esperienza del Teatro delle Diversabilità curato da Virginia Spadoni del Teatro Cinquequattrini aps, di Danza Movimento Terapia curato da Ilaria Conti di Alternoteca Aps e del laboratorio proposto da Associazione Davide Pacassoni. Presenti anche la Presidente e Vicepresidente Cad, Renata Mantovani e Raffaella Piva, e i ragazzi del Gruppo Appartamento per persone con Diverse Abilità, insieme ai referenti di Cà Santino.



Tante esperienze del prendersi cura che si intrecciano e rafforzano reciprocamente, creando un insieme di servizi ed esperienze che offrono risposte preziose, reali e concrete.