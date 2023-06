RiminiWellness Off: il Fitness all'Alba sulla Spiaggia di Rimini

Attualità

Rimini

01 Giugno 2023

Foto Giorgio Salvatori.

L'ultima tendenza nel campo del benessere è il movimento all'aperto. RiminiWellness segna questa edizione con un calendario fitto di eventi off-salone, che si svolgono dalla mattina fino alla sera.

Ad aprire la terza giornata di questa manifestazione internazionale dedicata al fitness e al benessere, c'è la personal trainer brasiliana Elen Souza con il suo gruppo "Walk on the Beach" e il team #teamelensouza. L'evento si tiene all'alba di sabato, il 3 giugno, alle 5:30. Questo evento fa parte di RiminiWellness Off, la vera novità di quest'anno.

La spiaggia di Rimini e il nuovo waterfront del Parco del Mare si trasformano in una grande palestra all'aperto, con una versione speciale chiamata "Walk on the Beach". L'evento è aperto ai partecipanti della fiera del wellness, ai turisti del ponte del 2 giugno e a tutti gli appassionati di sport di Rimini.

L'obiettivo di questo "movimento all'alba" è quello di godere della bellezza di Rimini, della sua spiaggia e del suo mare, mantenendosi in forma. Si tratta di un nuovo formato che Visit Rimini sta promuovendo, ovvero una vacanza attiva tutto l'anno.

Dopo un'ora e mezza di attività fisica, c'è la possibilità di fare un tuffo nelle onde del mare e di godere di una colazione offerta dall'organizzazione. L'appuntamento è fissato in modo puntuale alle 5:30 presso il Bagno Tiki 26 di Rimini marina centro.

L'evento è aperto a tutti gli sportivi ed è gratuito, ma è necessario iscriversi.