Art Camp: un'estate all'insegna dell'arte e della creatività a Verucchio

| 13:28 - 01 Giugno 2023

La Rocca Malatestiana di Verucchio.

Dal 12 giugno prende il via Art Camp, il campus estivo per bambini dai 6 agli 11 anni presso la Rocca Malatestiana e il Museo Archeologico di Verucchio. Saranno proposti 4 percorsi tematici, dai Villanoviani al Fantasy alla Street art, per scoprire l'arte in tutte le sue forme.

La prima settimana, dal 12 al 16 giugno, si svolgerà al Museo Archeologico di Verucchio e sarà un ArcheoCamp, dedicato all'archeologia. Si partirà dalla civiltà villanoviana, molto nota a Verucchio, per affrontare diverse tematiche. Ogni giorno verrà trattato un tema e un periodo storico diverso, attraverso laboratori creativi specifici, sperimentazioni e giochi didattici.

La settimana successiva, dal 19 al 23 giugno, il campus "Animali Fantastici e dove trovarli" si sposterà alla Rocca Malatestiana, con attività e laboratori divertenti e creativi ispirati alla saga del famoso maghetto Harry Potter.

La terza settimana, dal 26 al 30 giugno, si terrà il campus "Dalla Street Art alla Serigrafia", rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni, presso il Museo Archeologico di Verucchio. Sarà un'opportunità per diventare veri "artisti di strada", passando tre giorni in compagnia del writer Manu Burla. Insieme agli operatori didattici e al famoso writer locale, i bambini impareranno la storia e le tecniche della Street Art e della grafica. Partendo dallo studio dei reperti villanoviani conservati nel Museo, saranno guidati nella progettazione di loghi, realizzazione di stencil e stampe serigrafiche. Si tratta di un'occasione per esplorare l'arte in tutte le sue forme, sperimentando l'unione tra l'antica cultura villanoviana e la Street Art contemporanea.

Il quarto campus, "Una vacanza da artista", si svolgerà dal 4 all'8 settembre presso la Rocca Malatestiana. Sarà un vero viaggio nel tempo alla scoperta della storia dell'arte, esplorando alcuni dei più importanti artisti del XX secolo e le tecniche da loro utilizzate. I partecipanti saranno introdotti all'arte attraverso attività ludiche e creative adatte anche ai più piccoli. Sarà una modalità semplice e divertente per scoprire il Cubismo di Picasso, le fiabe di Chagall, i colori vivaci di Mirò e gli oggetti misteriosi di De Chirico.

Per maggiori informazioni: http://www.atlantide.net/amaparco/verucchioartcamp/ 0541 670280 – archeologicoverucchio@atlantide.net

La prenotazione è obbligatoria.