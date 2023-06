Rimini, mezzi pesanti in movimento in spiaggia anche con bagnanti presenti: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 12:09 - 01 Giugno 2023

La foto inviata dal nostro lettore.

Mezzi pesanti che lavorano in spiaggia anche in presenza di bagnanti. La segnalazione arriva da un lettore di altarimini.it "C'è un continuo passaggio di mezzi pesanti, un Caterpillar e trattori con rimorchio o camion. I mezzi" dice ancora il nostro lettore "operano in orari di punta, dalle 9 alle 11,00 passando sul bagnasciuga, anche a velocità sostenuta."

Il nostro lettore racconta anche di aver segnalato la situazione alla Capitaneria di Porto, presente in zona. "Gli anni scorsi tale servizio veniva attuato iniziando i lavori alle ore 7 e finivano alle 8,30. Tutti capiamo la necessità del lavoro, ma non la modalità con cui viene fatto, che mette a rischio l'incolumità delle persone".







Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485