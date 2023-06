Qualifica professionale regionale per 33 studenti dell'istituto Tonino Guerra

Attualità

Novafeltria

| 11:52 - 01 Giugno 2023

Alcuni degli studenti del Tonino Guerra.

Sono 33 gli studenti dell'Indirizzo enogastronomico dell'Istituto Tonino Guerra che in questi giorni hanno conseguito la qualifica professionale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna in "Operatore della ristorazione".

L'istituto ha aderito infatti al Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Gli allievi che acquisiscono la qualifica hanno competenze per operare nel settore cucina e nel settore sala-bar.



L'adesione ai corsi IeFP, consente all'Istituto Tonino Guerra di offrire agli studenti la possibilità di ottenere, alla fine del terzo anno, la qualifica professionale parallelamente al percorso di studio quinquennale.



Si tratta di un'opportunità, unica, ed ulteriormente spendibile nel mondo del lavoro, che non interrompe però il percorso di studio verso il conseguimento del diploma in "Servizi per l'enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera" nelle relative specializzazioni "Enogastronomia" e "Servizi di Sala e di vendita". Al termine della classe terza gli studenti hanno quindi la possibilità di ottenere la qualifica regionale all'interno del percorso di studi che proseguirà con la frequenza della classe quarta e quinta: è con il conseguimento del Diploma di maturità, oltre all'accesso agli studi universitari.

Il diplomato acquisisce competenze organizzative e gestionali per l'avvio di attività di settore, di consulenza, nonché di direzione alberghiera nel settore Food & Beverage.