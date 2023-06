Festa della Repubblica, ecco il programma a Rimini con visita alla Prefettura

Attualità

| 11:36 - 01 Giugno 2023

La Banda città di Rimini durante un concerto - foto Salvatore Tardini.

Si svolgeranno venerdì 2 giugno le celebrazioni per la Festa della Repubblica che come ogni anno vedranno il raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza in Piazza Cavour.

L'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica saranno eseguiti davanti allo schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Soccorso Pubblico.

La cerimonia prevede anche la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'Onore.



Le note della Banda città di Rimini accompagneranno le celebrazioni ufficiali in Piazza Cavour







PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE





Venerdì 2 giugno 2023



Piazza Cavour

ore 9.45 Raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza

ore 10 Inizio cerimonia



Schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Soccorso Pubblico



Alzabandiera



Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica



Consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'Onore



La corte dell'Ufficio Territoriale del Governo (via IV Novembre 40) ospiterà una esposizione di opere a tema, aperta al pubblico.

Sarà inoltre possibile visitare la “Domus Praefecti”





Sabato 3 giugno





Teatro Galli, Piazza Cavour

ore 21 Concerto della Banda Città di Rimini

Direttore Jader Abbondanza



Come è ormai tradizione saranno le note della Banda città di Rimini in concerto ad allietare il pubblico dei riminesi e dei turisti in occasione della Festa della Repubblica. Il concerto della Banda cittadina, che si svolge nell'ambito dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, sarà diretto dal m° Jader Abbondanza e avrà luogo presso il teatro A. Galli sabato 3 giugno alle ore 21 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.