Santarcangelo, musica classica per aiutare chi soffre di dolore cronico

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:59 - 01 Giugno 2023

Una scena dallo spettacolo.

Dopo l'ottimo riscontro di pubblico del primo appuntamento andato in scena sabato 27 maggio, prosegue la rassegna “ISAL e la grande musica classica”, promossa dall'associazione Amici di ISAL per contribuire a raccogliere fondi per nuove terapie a favore chi soffre di dolore cronico persistente e incurabile.





La rassegna ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare al sostegno dei programmi di ricerca della Fondazione ISAL per nuove cure per chi soffre di malattie con dolore cronico persistente a oggi ancora incurabile, quali la fibromialgia, l'endometriosi e la vulvodinia. Protagonista delle serate: il pianoforte.





I giovani pianisti di varie nazionalità vincitori di concorsi nazionali e internazionali si esibiranno in repertori dei grandi compositori classici come Beethoven, Chopin, Liszt, Skrjabin, Bach, Brahms. Gli appuntamenti si terranno a Santarcangelo di Romagna, nell'affascinante e intima Celletta Zampeschi.





Sabato 3 giugno il concerto avrà come protagonista Ekaterina Chebotareva (Russia), mentre all'ultimo appuntamento (11 giugno) sarà con l'italiano Pietro Fresia.





"Nonostante la grande tragedia che ha colpito la nostra terra e la nostra gente intendiamo con questa rassegna musicale offrire un momento di normalità e di serenità" - spiegano gli organizzatori.