Meteo weekend ponte 2 giugno: tempo stabile, poi aumenta la variabilità

Attualità

Rimini

| 10:58 - 01 Giugno 2023

Foto di Romagna Paddle Surf da Bellaria-Igea Marina..









Giugno inizia con tempo stabile e soleggiato, poi nel corso di domenica aumento della variabilità.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 01/06/2023 ore: 6:00



Giovedì 1 giugno



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza soleggiato. Sulle aree appenniniche temporanei addensamenti pomeridiani potranno dar luogo ad isolati rovesci.



Temperature: massime in aumento, comprese tra 23 e 26 gradi.



Venti: deboli variabili con brezza lungo la costa.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: molto alta.





Venerdì 2 giugno



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza soleggiato. Sulle aree appenniniche temporanei addensamenti pomeridiani potranno dar luogo ad isolati rovesci.



Temperature: in aumento, minime tra 14 e 17 gradi e massime comprese tra 24 e 28 gradi.



Venti: deboli variabili con brezza lungo la costa.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: molto alta.





Sabato 3 giugno



Stato del cielo e precipitazioni: ad iniziali condizioni di tempo stabile e ben soleggiato seguirà un aumento della variabilità nelle ore pomeridiane, con addensamenti più consistenti sulle aree collinari ed appenniniche, associati a rovesci temporaleschi sparsi. I fenomeni potranno sconfinare fin sulle zone di pianura e, meno probabilmente, sulle aree costiere tra tardo pomeriggio e sera.



Temperature: minime pressochè stazionarie comprese tra 13 e 18 gradi. Massime in diminuzione, comprese tra 22 e 25 gradi.



Venti: deboli variabili con brezza lungo la costa.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: media.



Domenica 4 giugno



Stato del cielo e precipitazioni: spiccata variabilità con rovesci e temporali sparsi, alternati a schiarite. I fenomeni tenderanno a risultare di breve durata sulle aree costiere e di pianura, mentre sui rilievi saranno probabilmente più persistenti.



Temperature: minime tra 13 e 18 gradi, massime in calo e comprese tra 21 e 24 gradi.



Venti: deboli variabili con possibili rinforzi o raffiche nelle aree interessate da attività temporalesca.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: bassa.



LINEA DI TENDENZA: variabilità a inizio settimana con fasi soleggiate, in particolare nella fascia mattutina, e nubi sparse pomeridiane associate a rovesci temporaleschi più probabili sulle aree dell'entroterra rispetto a quelle costiere. Temperature pressoché stazionarie.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini