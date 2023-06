Riccione, nuovo asfalto in diverse vie: lavori nel mese di giugno

Attualità

Riccione

| 10:55 - 01 Giugno 2023

Immagine di repertorio.

Partiranno dalla prossima settimana e proseguiranno durante il mese di giugno i lavori di rifacimento dei tappeti stradali in diverse strade della città. I nuovi asfalti saranno realizzati da una ditta in appalto da Geat secondo le indicazioni del settore Lavori pubblici del Comune di Riccione.



Le strade interessate dai cantieri sono i viali Angiolieri, Toscana, Vado Ligure, Onelia, Adige e Adda. In alcuni casi verrà rifatto completamente il tappeto del manto stradale, in altri gli operai provvederanno a dare sistemazioni alle parti maggiormente ammalorate.



La mobilità lungo i viali in cui verranno aperti i cantieri sarà modificata dall'ufficio Traffico del Comune di Riccione con l'istituzione di senso unico alternato regolato con semafori (e/o movieri), restringimento della carreggiata e divieto di sosta.