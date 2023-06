Cattolica, parte la stagione del Circolo nautico con il Vela day

Sport

Cattolica

| 10:53 - 01 Giugno 2023

Un fine settimana a vele spiegate per il Circolo Nautico di Cattolica, pronto a tuffarsi nell'estate con un ricco programma di iniziative per tutte le età che segneranno ufficialmente l'avvio della stagione.



Per i neofiti che desiderano avvicinarsi al mondo degli sport acquatici e sperimentare per la prima volta l'emozione di salire a bordo di una tavola o di un natante, sabato 3 giugno andrà in scena il Vela Day. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 il Circolo Nautico di Cattolica spalancherà le sue porte a tutti gli aspiranti navigatori e alle loro famiglie offrendo prove libere su derive, Sup, windsurf e kitesurf. Un'occasione unica per conoscere da vicino le discipline nautiche e apprendere i rudimenti insieme agli istruttori del Circolo Nautico. Il Vela Day è una giornata di festa organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Vela insieme a Kinder Joy of Moving per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. Il Vela Day arriva a conclusione del percorso formativo portato avanti negli ultimi mesi nelle scuole del territorio, con il coinvolgimento di 300 alunni. L'istruttore Gabriele 'Gaboz' Clementi ha curato lezioni di teoria e uscite pratiche in mare, rivolte agli studenti delle scuole primarie di Cattolica e delle scuole secondarie di primo grado di San Giovanni in Marignano.



L'adesione, aperta a tutti dai 6 anni in su, è gratuita. Per informazioni: 0541-953810.



In contemporanea si svolgerà anche un "demo day" di materiali da kitesurf e wing foil rivolto ad appassionati, curiosi e non solo.



La festa e il divertimento proseguiranno in serata nell'area della spiaggia libera Conka Riders per l'atteso ritorno del Surf Groove Party, la festa dei surfisti by Acqua Salata e Circolo Nautico di Cattolica. Una notte per scatenarsi a ritmo di musica, con la spiaggia che si trasformerà in una vera e propria pista da ballo scandita dal ritmo dei dj set e dalle postazioni bar per brindare alla voglia di stare insieme. Un momento unico per tutti gli amanti delle atmosfere groove per dare il benvenuto all'estate.