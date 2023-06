Trekking urbano, lucciolata, visite: gli eventi del ponte del 2 giugno a Rimini

Eventi

Rimini

01 Giugno 2023

Immagine di repertorio.

Il primo weekend del mese è quello che vede i luoghi della cultura riminese aprire le loro porte per invitare alla scoperta delle bellezze custodite attraverso diverse visite guidate. Dal Fellini Museum, il polo museale diffuso dedicato al genio di Federico Fellini (venerdì 2 e domenica 4 giugno, ore 17) al Part- Palazzi dell'Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (sabato 3 giugno, ore 17, eccezionalmente a ingresso gratuito); dal Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 4 giugno, ore 11) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall'antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all'adiacente Museo della Città (venerdì 2 e domenica 4 giugno, ore 17).





In occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno, la corte dell'Ufficio Territoriale del Governo (via IV Novembre 40) sarà aperta al pubblico con una mostra e sarà eccezionalmente visitabile la Domus Praefecti. I Musei comunali di Rimini colgono l'occasione per organizzare una visita guidata gratuita, su prenotazione, dal titolo Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus di Palazzo Massani e del Teatro Galli. Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di Palazzo Massani, oggi sede della Prefettura, e del Teatro Amintore Galli e di comprenderne l'importanza (ore 15.00; ore 16.15; ore 17.30).



Questa settimana i City Tour di VisitRimini, oltre alla tradizionale visita guidata alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (sabato 3 giugno, ore 16.00), propongono anche un tour inedito, in un connubio perfetto tra storia e natura, la Lucciolata all'area archeologica San Vito. Accompagnati da una guida turistica e guida gae, all'imbrunire si andrà alla scoperta dell'area archeologica di San Vito. Sarà l'occasione per avventurarsi insieme alla ricerca delle magiche lucciole, tra poesie e racconti (giovedì 1° giugno, ore 20.30).

Inoltre, in occasione di RiminiWellness OFF, il fuori salone di Rimini Wellness, VisitRimini propone un trekking urbano all'alba, dedicato ad "Amarcord", sulle tracce di Federico Fellini. Si andrà alla ricerca dei luoghi della Rimini reale, che hanno visto le gesta di Federico e degli amici, e di quelli ricostruiti in Amarcord (venerdì 2 giugno, ore 6.00).



Alla scoperta della Rimini Felliniana si può andare anche tutti i giovedì, in sella a una bicicletta, con il Fellini Bike tour, per scoprire i luoghi dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato...

Possibili anche delle visite serali, il lunedì e il giovedì, tra la Rimini di Fellini e il Borgo San Giuliano.



Ecco tutte le visite in dettaglio:



giovedì 1 giugno 2023

Chiesa dei Santi Vito e Modesto (partenza del tour), via Emilia Vecchia - Rimini, San Vito

Lucciolata area archeologica San Vito

Rimini City Tour: Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un tour inedito, il connubio perfetto tra storia e natura. La visita guidata dedicata all'area archeologica di San Vito diventa un'occasione unica per scoprire la natura che circonda questa zona. Accompagnati da una guida turistica e guida gae, si scoprirà la storia del ponte romano, della chiesa di San Vito e dell'area archeologica. Con l'arrivo della notte tutti insieme ci si avventurerà alla ricerca delle magiche lucciole. Tra poesie e racconti, ci si troverà circondati da questi piccoli insetti che regalano sempre grandi emozioni. Si consigliano scarpe comode, giacca impermeabile e torcia.

Ore 20.30 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441





Tutti i giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: mattino o pomeriggio Info: 0541 51441







venerdì 2 giugno 2023



Palazzo Massani (Luogo d'incontro), Via IV Novembre - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus di Palazzo Massani e del Teatro Galli



Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di Palazzo Massani e del Teatro Amintore Galli.



Palazzo Massani, attuale sede degli uffici della Prefettura, risale alla fine dell'800 e oggi appare completamente restaurato. All'interno vi è un'interessante area museale con ampi resti comprendenti vari livelli abitativi compresi in un periodo tra il IV sec. a.C. e la piena età imperiale che testimoniano tutte le fasi della vita cittadina da prima della fondazione della colonia fino alla crisi e alla contrazione dell'abitato in epoca tarda ed in particolare dal VI sec.



L'area archeologica del Teatro Galli, scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro, rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria



Orario: ore 15.00; ore 16.15; ore 17.30. Partecipazione gratuita



Info: 0541 793879; 0541 793851



venerdì 2 giugno 2023

Ponte di Tiberio, lato Edicola (luogo di incontro) – Rimini

Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

A 50 anni dall'uscita del film, il trekking urbano ci porterà alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico Fellini, degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord.

Il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel.

Una piccola curiosità a spiegazione del titolo: ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato "L'uomo invaso", e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l'avventura di uno scienziato svedese. Il 2 giugno, in occasione del fuori salone Wellness off si andrà sulle tracce del grande regista riminese con le luci dell'alba.

Ore 6.00 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441



venerdì 2 e domenica 4 giugno 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, in mostra nell'adiacente museo. E' obbligatoria la prenotazione online. Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851



primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell'atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½... Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info:0541 793781 www.fellinimuseum.it



3, 10, 17, 23, 24, 25, 28, 30 giugno 2023

Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d'arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15 persone. Le consuete visite del sabato pomeriggio si svolgono con partenza alle ore 17. Appuntamenti speciali serali mercoledì 28 e venerdì 30 giugno alle ore 21.00. Partecipazione gratuita. Info: 0541 793879







sabato 3 giugno 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini



Visita guidata a cura di Visit Rimini alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi : l'arco di Augusto, l'Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel Medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna).



Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro "A. Galli" e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900': il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 gennaio del 1920).



Ore 16.00 A pagamento (intero: € 12; ridotto: € 8 bambini da 6 a 14 anni). Info: 0541 51441





domenica 4, 11, 25 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita, a cura dei Musei Comunali di Rimini, è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11,00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879





ogni lunedì e giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli



il lunedì

Nel cuore del Borgo

Visita guidata serale al Borgo San Giuliano. Una passeggiata alla scoperta dell'antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

Ore 21.00 A pagamento



il giovedì

Viva Federico!

Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini. A 50 anni dall'uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d'altri tempi.

Ore 21.00 A pagamento

Info: 333 4844496