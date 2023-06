Rotary Club Riccione Cattolica a lezione di 'flat tax' con il professore Giuseppe Marini

Attualità

Misano Adriatico

| 14:05 - 01 Giugno 2023

Giuseppe Marini (a sinistra) ospite del Rotary Club Riccione Cattolica.





Lunedì scorso (29 maggio) il Rotary Club Riccione Cattolica ha organizzato, al ristorante "Il Mulino" di Misano Adriatico, una conviviale speciale, che ha registrato la partecipazione di Giuseppe Marini, Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università di Roma Tre. È stata infatti occasione preziosa per approfondire il tema della riforma fiscale e i suoi riflessi sul reddito delle persone fisiche, nonché sull'applicazione dello Statuto del Contribuente.



Dopo aver espresso i suoi ringraziamenti al Presidente Filippo Ricci per l'invito e al Club per la calorosa accoglienza, l'ospite ha presentato il tema centrale dell'incontro, focalizzandosi sulla riforma fiscale attualmente in discussione in Parlamento. Ha iniziato illustrando le principali novità introdotte dalla Legge Delega del 16 marzo, che riguardano una revisione del sistema tributario, tra cui l'imposta sui redditi, la proposta di abolizione dell'Irap, la riforma del sistema di accertamento e sanzionatorio, l'intervento sullo Statuto del Contribuente.



L'intervento del professor Marini si è focalizzato soprattutto sulla riforma dell'Irpef, dicendosi a favore dell'adozione di un'unica aliquota, comunemente nota come Flat Tax, sottolineando l'importanza di tale imposta nel garantire un maggiore introito nelle casse dell'Erario. Marini ha evidenziato anche che nel disegno di legge sono previste modalità per preservare il principio di progressività dell'Irpef, modulando e intervenendo sulle no tax area, le deduzioni e le detrazioni.



Durante la serata sono stati presenti anche altri ospiti di prestigio, tra cui Filippo Cicognani, Professore Associato di Diritto Tributario presso la sede di Forlì dell'Università di Bologna, e Fabio Scala, assistente del Governatore, che ha consegnato un attestato di merito all'ex Presidente, Dott. Francesco Garofalo, per il raggiungimento di uno dei tre obiettivi durante il suo mandato.



L'incontro si è concluso con un vivace dibattito tra i partecipanti, che hanno avuto l'opportunità di approfondire ulteriormente il tema della riforma fiscale e condividere le loro opinioni e riflessioni.



Il Rotary Club Riccione Cattolica ringrazia il Professor Giuseppe Marini, tutti gli ospiti e i partecipanti per la loro partecipazione attiva a questa conviviale di grande rilevanza e interesse.