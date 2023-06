Ginnastica Ritmica: un oro, due argenti e due bronzi per la riminese Serena Bianchi

Sport

Rimini

| 10:11 - 01 Giugno 2023

Serena Bianchi.

Un oro, due argenti e altrettanti bronzi. È un bottino più che lusinghiero quello dell'Asd Riviera Gym conquistato alle fasi nazionali Consport serie A e serie D di ginnastica ritmica. All'interno del palasport ‘Nino Pizza' di Pesaro, a guardare tutti dall'alto verso il basso, portandosi a casa il titolo italiano, è stata la piccola Serena Bianchi, 10 anni appena, che si è classificata prima assoluta (serie A) al cerchio nella categoria Giovanissime. Questa vittoria le permetterà di partecipare agli Internazionali di ginnastica ritmica di metà giugno. Serena sarà premiata, inoltre, a Roma, allo stadio ‘Olimpico', direttamente dal presidente del Coni. Con lei ci sarà anche Miriam Leone, di un anno più giovane, che, a San Benedetto del Tronto, a inizio maggio, si è laureata campionessa italiana di corpo libero di serie C.

Ottime anche le prestazioni di Noemi Lacaj che, nella categoria Allieve, ha conquistato un argento al corpo libero e un bronzo al cerchio. Sempre nella categoria Allieve ottimo il piazzamento di Viola Properzi che purtroppo non è riuscita a confermare l'oro conquistato nella fase regionale. Tra le Junior grande risultato anche per Eva Leone che è salita sul secondo gradino del podio al corpo libero e sul terzo al cerchio. La speranza è che anche Noemi ed Eva possano strappare un biglietto per gli Internazionali nella fase di ripescaggio. Per quanto riguarda la serie D, buono il risultato dell'esordiente Eleonora Franchini che, nonostante le tantissime atlete in gara, è riuscita a piazzarsi al 12° posto, non riuscendo, però, a confermare l'oro delle qualificazioni regionali.