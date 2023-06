Celebrazioni del 2 giugno, il programma a Cattolica tra musica ed aquilonata

Eventi

| 09:43 - 01 Giugno 2023

L'orchestra lussemburghese Harmonie municipale shifflange.

In programma più momenti, ed in diversi punti della città, per celebrare a Cattolica il 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana nella giornata di venerdì 2 giugno 2023. L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad intervenire, così come invita le associazioni e le scuole a partecipare con rappresentanze e gonfaloni.



Le cerimonie avranno inizio dalle ore 10:00 quando in Piazzale Piazzale Roosevelt si svolgerà il rito dell'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al Monumento alla Pace. A seguire, alle 10.15 circa, il discorso della Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e la lettura dei princìpi fondamentali della Carta costituzionale italiana dal fronte di Palazzo Mancini. Si ripeterà, inoltre, anche quest'anno il momento di consegna delle copie della Costituzione della Repubblica Italiana ai giovani cittadini di Cattolica divenuti maggiorenni nell'ultimo anno, tra il 3 giugno 2022 e il 2 giugno 2023. La celebrazione mattutina verrà accompagnata dalle esecuzioni del Corpo Bandistico di Gradara.



Nel pomeriggio, dalle ore 14:00, si svolgerà l'“Aquilonata per la Pace” nella spiaggia libera antistante l'Hotel Kursaal. Prevista l'esibizione del “Gruppo Aquilonisti Riminivola” del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Sarà possibile ammirare anche gli aquiloni realizzati dalle classi quinte delle Scuole Primarie di primo grado dei comuni di Cattolica e di Mondaino nell'ambito del “Progetto Memoria” a cura del Laboratorio all'immagine.



Alle ore 21:00 salirà sul palco di Piazza I° Maggio l'orchestra di fiati e percussioni “Harmonie Municipale Schifflange” proveniente dal Lussemburgo sud-occidentale. L'Orchestra sarà protagonista di un concerto gratuito con un variegato programma musicale che spazierà tra compositori lussemburghesi ed italiani in omaggio all'amicizia tra le due Nazioni.