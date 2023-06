Quattro Bee Hotel a Bellaria per la Giornata Mondiale dell'ambiente

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:40 - 01 Giugno 2023

Bee Hotel.

Arrivano anche a Bellaria Igea Marina i "Bee hotel" di Futuro Verde. I bee hotel sono casette per api selvatiche e insetti impollinatori per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi. Saranno 4 le casette donate da Coop Alleanza 3.0, che verrano posizionate e inaugurate a cura dell'associazione domenica 4 giugno dalle ore 9:30 in 4 punti della città, con il patrocinio non oneroso del Comune di Bellaria Igea Marina, in occasione della giornata mondiale dell' ambiente in programma lunedì 5 giugno.



Nel mondo esistono circa 20.000 specie di api solitarie, di cui quasi 1.000 in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico. Per questo l'installazione di queste piccole casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l'attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza.



Il programma della mattinata prevede il posizionamento da parte di Futuro Verde di due delle casette lungo il fiume Uso e di due tra il parco Panzini e il parco del Gelso. Appuntamento, quindi, alle 9.30 presso il parco del Gelso, di fronte al roseto, per proseguire alle ore 10 lungo la ciclabile del fiume Uso, fino ad arrivare, alle 10.30, al parco di Casa Panzini.