Turismo dentale, accompagnava pazienti ed evadeva le tasse: oltre 440mila euro non dichiarati

Misano Adriatico

| 08:48 - 01 Giugno 2023

Accompagnava pazienti in cliniche dentali in Croazia completamente in nero. La Guardia di Finanza di Rimini, Tenenza di Cattolica, ha individuato un autotrasportatore, residente a Misano Adriatico. L'uomo avrebbe accumulato ricavi non dichiarati al Fisco per oltre 440mila euro. In un primo tempo ha svolto l'attività in nero, poi ha dichiarato di svolgere il lavoro per una società con sede in Bulgaria. Le indagini hanno invece evidenziato come il misanese, che dichiarava una residenza fittizia all'estero, operasse esclusivamente in Italia solo con pazienti da accompagnare in Croazia.

Sono in corso indagini nei confronti di altre persone sospettate di svolgere lo stesso lavoro in totale evasione.



"L'attività svolta dal Corpo della Guardia di Finanza" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "conferma il costante impegno nel con-trasto all'evasione fiscale per contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell'economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare meno”)."