Attualità

Rimini

| 08:30 - 01 Giugno 2023

Le immagini inviate dal nostro lettore.

Parco comunale con erba alta vicino a zona residenziale. La segnalazione arriva da un lettore di Viserbella che ha inviato le immagini al 3478809485. La zona è quella di via Nazzareno Lotti nei pressi di Via Verenin Grazia. L'erba, scrive il nostro lettore "è molto alta e i bambini non possono accedere ai parchetto giochi".







Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485