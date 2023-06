Tragedia a San Marino: ritrovato senza vita Matteo Molinari, forse si è trattato di un malore

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:09 - 01 Giugno 2023

Metteo Molinari.

Un tragico evento ha scosso il Titano con la morte di un 38enne. Ieri (31 maggio) è stato trovato senza vita nella zona giorno della sua casa Matteo "Molly" Molinari, che lavorava presso GamePeople di San Marino dal 2016. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, ma gli investigatori ritengono attualmente che si tratti di un malore fatale. I familiari hanno allertato le autorità, e nella tarda mattinata di ieri una squadra della Gendarmeria di Borgo Maggiore, assistita dai soccorritori, è arrivata nella casa che Molly condivideva con i suoi genitori, confermando il suo decesso.



Secondo le informazioni disponibili, sembra che la morte sia stata naturale, causata da un improvviso malore. Gli amici di Molly sui social network ricordano la sua grande passione per il Milan, il cinema, il tennis e la musica. Tutti ricordano i suoi sorrisi indimenticabili, così come le discussioni appassionate che lo animavano, ma anche i silenzi che a volte valevano più di mille parole.