| 08:03 - 01 Giugno 2023

Il ramo caduto.

Un ramo di un pino si è staccato ed è caduto in strada. E' successo nella tarda serata di ieri, mercoledì 31 maggio, a Riccione in via Monte Bianco. Fortunatamente nessun ferito né alcuna auto danneggiata. Sul posto per la messa in sicurezza della zona, la Polizia Locale.