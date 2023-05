I bar di Santarcangelo si tingono di rosa per la lotta contro il carcinoma mammario

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 20:53 - 31 Maggio 2023

Spritz rosa.

Santarcangelo si prepara a celebrare la Festa del Punto Rosa, un evento organizzato dall'Associazione di volontariato per il sostegno delle persone affette da carcinoma mammario. Questa festa speciale avrà luogo il prossimo sabato 3 giugno in piazza Ganganelli e vedrà la partecipazione straordinaria dell'orchestra di Mirko Casadei. Ma l'iniziativa non si ferma solo all'evento principale: fino a domenica 4 giugno, sei bar dell'Associazione dei Commercianti di Santarcangelo, Città Viva, si uniranno alla causa proponendo uno speciale Spritz dal colore rosa.

L'entusiasmo per questa iniziativa benefica coinvolge alcuni dei bar più amati della città. Caffè Commercio in via Don Minzoni, Caffetteria Marini in piazza Marini, Clementino Parco Caffé nel parco Clementino, Iris Caffè in via Montevecchi, Altamarea Café in via Giordano Bruno e Zafferano Caffé in via Matteotti sono pronti ad accogliere i clienti desiderosi di contribuire alla lotta contro il carcinoma mammario, offrendo loro la possibilità di gustare un delizioso Spritz rosa.

L'iniziativa assume un significato particolare: per ogni Spritz speciale consumato fino a domenica, verranno donati € 1 all'associazione "Il Punto Rosa". Questi fondi raccolti saranno completamente devoluti per l'acquisto di una apparecchiatura sanitaria destinata al Reparto di Chirurgia Senologica dell'Ospedale Franchini di Santarcangelo.

Questa collaborazione tra l'Associazione dei Commercianti di Santarcangelo, Città Viva, e l'Associazione "Il Punto Rosa" dimostra il potere dell'unione tra il mondo del volontariato e quello commerciale per sostenere una causa così importante. La lotta contro il carcinoma mammario colpisce molte persone, e iniziative come questa contribuiscono a creare consapevolezza e a fornire supporto alle persone affette da questa malattia.