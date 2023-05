Rimini celebra il 2 giugno: onorificenze e Mostra d'Arte in occasione della Festa della Repubblica

Eventi

L'Anniversario della Fondazione della Repubblica, che cade il 2 giugno, sarà celebrato quest'anno in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. La cerimonia provinciale 2023 si terrà a Rimini nella Piazza Cavour alle 10:00 di venerdì 2 giugno. L'evento è aperto a tutti i cittadini e durante la festa saranno consegnate sei Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e quattro Medaglie d'Onore alla memoria di cittadini internati nei lager nazisti. Sarà anche possibile visitare una mostra di opere curate dagli studenti di due licei e dagli artisti del Centro Arti Figurative di Riccione presso la Sede della Prefettura. La mostra sarà aperta al pubblico il 2, 3 e 4 giugno. Inoltre, sarà possibile visitare la "Domus Praefecti" presso il Palazzo del Governo durante il 2 giugno, ma sarà necessario prenotare in anticipo. La visita sarà gratuita. Per concludere le celebrazioni, la Banda della Città di Rimini terrà un concerto gratuito al Teatro "A. Galli" alle 21:00 del 3 giugno.