Basket:Tiberius Rimini in finale playoff contro Massa Lombarda

Sport

Rimini

| 19:48 - 31 Maggio 2023

In una palestra Sforza caldissima e stracolma, come forse non si era mai vista, San Giuliano raggiunge una storica finale playoff per andare in serie D, un risultato davvero impensabile alla prima stagione in assoluto di Tiberius.



Partenza davvero contratta per San Giuliano, con Bologna che appare molto aggressiva e determinata a non concludere ancora in semifinale la sua stagione. Gli ospiti rimangono sempre sopra, ma un solido Guziur e la bomba del rientrante capitan Benzi mantengono il contatto (12 – 14)



Un brutto secondo quarto vede ancora Bologna mantenere la testa avanti con l'ottimo impatto di Giacometti, ma è uno stoico Ale Neri a limitare i danni per Tiberius, tra difese, stoppate, rimbalzi e recuperi, a cui si aggiunge una tripla fondamentale dall'angolo che mantiene la partita vivissima (25-26).



Nel terzo periodo si scatena l'MVP del match: due canestri e fallo accendono Lollo Del Fabbro che, in piena trance agonistica, martella senza pietà la retina avversaria piazzandone 14 solo nella terza frazione, diventando del tutto immarcabile per Bologna. La difesa di Neri e Guziur e i canestri pesantissimi di Ambrassa fanno il resto, con capitan Caruso che prova a mantenere a galla Bologna (46-39).



Nell' ultimo quarto i bolognesi provano a resistere sempre con Caruso, ma Tiberius ha il piede sull'acceleratore, e una bomba di Ambrassa e altri 10 punti in fila di un indemoniato Del Fabbro (24 per lui nel secondo tempo!), fanno impazzire la Sforza, e regalano un sogno a tutti i bimbi e ragazzi del settore giovanile, che scappano in campo dai loro beniamini ad abbracciarli e a festeggiare.



Clamoroso risultato per i ragazzi di San Giuliano che eliminano, una alla volta, tre squadre del girone bolognese. L'avversario sarà la corazzata Massa Lombarda che si presenta con il record di 27 vinte e 1 persa (proprio con Tiberius) in stagione.



IL PROGRAMMA GARA 1 lunedì 5 ore 21:15 Massa. GARA 2, mercoledì 7 ore 21:15 Palestra Sforza, Rimini. Eventuale GARA3 lunedì 12 ore 21:15 a Massa



Il tabellino



Semifinale Play off Gara2



SG TIBERIUS RIMINI-HORNETS BOLOGNA 61-47





SG TIBERIUS RIMINI : Ambrassa 11, Baldassarri, Benzi 3 (K), Campajola 2, Del Fabbro 28, Ferrini 3, Guziur 11, Magnani, Neri 3, Stabile. All. Brienza, Vice Piva.



HORNETS BOLOGNA: Gadani 9, Orlando, Canovi 6, De Leo 6, Giacometti 4, Caruso 10 (K), Guerrato 5, Cruzat 2, Mazzola 3, Sirri 2, Cataldo. All. Bonacorsi.



PARZIALI: 12-14; 25-26; 46-39