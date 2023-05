Baseball, poule scudetto: per San Marino trittico con Bologna

Sport

Rimini

| 19:28 - 31 Maggio 2023

E' una delle sfide storiche degli ultimi anni, forse la più ripetuta anche ad altissimi livelli. San Marino e Bologna si sono giocate spesso e volentieri lo scudetto e adesso si ritrovano nel medesimo girone di seconda fase, con tutte le intenzioni di mettere fieno in cascina per una classifica sempre da arricchire.



Gli uomini di Doriano Bindi hanno fatto tripletta a Grosseto, quelli di Frignani hanno vinto una gara e ne hanno perse due con Parma, curiosamente segnando più dei ducali nell'intero weekend.



La gara di domani, giovedì 1° giugno, e quella di sabato 3 giugno si giocheranno allo stadio di Serravalle (sempre ore 20). Quella di venerdì 2 a Bologna, al Gianni Falchi (20.30).





Domani a Serravalle di scena i lanciatori italiani, il San Marino Baseball ha deciso di devolvere l'incasso al Godo Baseball.



Doriano Bindi, innanzitutto un breve recap del weekend a Grosseto…

“Sono soddisfatto, si sono viste buone cose. Ne abbiamo vinte tre e non è mai scontato, ma soprattutto in campo siamo andati bene. I lanciatori hanno fatto un ottimo lavoro, in battuta è stata trovata la valida al momento giusto. Bene”



Ora c'è Bologna, a che punto dell'anno capita questa sfida?

“Ancora presto per valutare tante cose, anche i rapporti di forza generali del girone. Di sicuro verificheremo sul campo e non vediamo l'ora di giocare. Sarebbe importante vincere la serie, giochiamo con quell'obiettivo”



Come sta la squadra?

“Bene, a parte Ericson Leonora che forse ancora non rischieremo. È in dubbio. Per il resto il gruppo sta bene. Nella partita dell'italiano partirà Luca Di Raffaele, poi valuteremo per le gare di venerdì e sabato tra Hernandez e Quevedo”.