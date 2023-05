Calcio giovanile, Gabicce Gradara: vince la Juniores, Allievi in luce al torneo di Morciano

Sport

Gabicce Mare

| 18:59 - 31 Maggio 2023

La squadra Juniores.



Bene la Juniores, Allievi in luce al torneo di Morciano





JUNIORES

Carissimi 2016 – Gabicce Gradara 0-2

Impresa fuori casa del Gabicce Gradara pur con una formazione largamente rimaneggiata causa infortuni e squalifiche. Tra gli undici titolari ha esordito a metà campo il secondo portiere Borselli (protagonista anche del gol dell'1-0) che ha sostituito Mancini infortunatosi nel riscaldamento.

In avvio la squadra di casa è pericolosa, ma Francolini è chiamato ad una parata impegnativa. Il Gabicce Gradara non rimane a guardare e ci prova con Magi A. All 11' la squadra ospite va in vantaggio. Punizione battuta dalla destra dall'onnipresente Magi F., la palla finisce sui piedi di Borselli che da vero bomber davanti al portiere non sbaglia (0-1). C è subito la reazione della squadra di casa (al 290 tiro alto), poco dopo è ancora Francolini che respinge la palla in angolo e un minuto più tardi capovolgimento di fronte e Andreani calcia alto. Al 42' è ancora lo scatenato Borselli a sfiorare una clamorosa doppietta.

Nel secondo tempo, nonostante il caldo le squadre tentano la via del gol. Al 53' è Gaggi su punizione manda la palla di poco fuori. Al 70' Francolini si esibisce in una parata difficile. Il Gabicce Gradara ci crede e va vicino al gol con Magi S. e Fuzzi. Ma è Gaggi all'80' che si rende protagonista di una azione personale tra i difensori avversari e dal limite fa partire un tiro che si infila nel sette. La prossima partita si disputerà in casa lunedì 5 giugno contro il Vismara.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani, Bacchini, Franca, Mouthatahhir, Magi A., Borselli, Fuzzi, Magi F. Gaggi, Magi S.. A disposizione Petese, Mancini All. Gaudenzi.



ALLIEVI

Al torneo di Morciano il Gabicce Gradara è in semifinale e giocherà contro l'Academy San Marino. Nella prima fase la squadra di Iachini ha battuto il Morciano 2-1 e la Promosport per 6-0 mentre ha perso 5-1 contro l'Academy San Marino qualificandosi come seconda del girone.



GIOVANISSIMI CADETTI 2009

Vis Pesaro - Gabicce Gradara 2-0

Partita equilibrata, giocata con determinazione agonistica elevata. Passa in vantaggio la Vis su calcio di rigore causato da Luzi entrato in scivolata sull'avversario dentro l'area. Reagiscono bene i cadetti che non riescono a trovare il pareggio. Altalenanti i cambiamenti di fronte fino al goal della Vis che trova il raddoppio su incursione. Si innervosiscono i cadetti, perdono lucidità e non riescono a concretizzare le poche occasioni create. Peccato.

Prossima partita domenica 4 giugno ore 10.30 a Pesaro contro il Muraglia.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Mosconi (Del Bene), (Foschi), Luzi, Benedetti, Buscaglia, Fosca, Gaudenzi, Ferraj (Mascarucci), Orazi (Tucci), Ballarini (Rossini N.). All.Mendo-Baffioni