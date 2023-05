A Villa Verucchio due giorni di Motoritrovo con lo spettacolare Motogiro nell'entroterra

Eventi

VillaVerucchio

17:48 - 31 Maggio 2023

Motociclette



Giunto alla quattordicesima edizione, e sempre accompagnato dal motto: “Vieni tranquillo, sennò stai a casa”, il Motoritrovo aperto a tutti i tipi di moto scenderà in pista nel Parco Marecchia di Villa Verucchio venerdì 2 e sabato 3 giugno.



La prima “impennata” è prevista venerdì alle ore 12 con il pranzo, seguito alle 14 dal djset, concerto dei Wildcats (ore 15), cena e Ops band dalle ore 21.



Sabato 3 giugno si riprende alle ore 9 con le iscrizioni e la partenza del Motogiro. Dal Parco Marecchia di Villa Verucchio, le moto si dirigeranno a Corpolò, per salire a San Paolo, toccare il ristorante Rinaldi, per risalire le “Coste di Scrigna” fino a Verucchio. Dal capoluogo malatestiano, il Motogiro farà tappa a Ponte Verucchio per salire a Torriana: qui è previsto l'aperitivo offerto dal bar Centrale. Infine si ridiscende a Santarcangelo per fare ritorno al Parco Marecchia.



Alle 15 ritorna il dj Jumbo, alle 16 giochi da motociclista con premi nel pomeriggio ed estrazioni. Dj set, cena e concerto (ore 21) del super trio “VascoLigaBono” insieme a Filippo Malatesta e Roby Veroli accompagnati dalla super band Francesco Sancho Sancisi alle tastiere, Lucio Aiello al basso, Gianluca Barberini alla batteria e Massimo Marches alla chitarra.