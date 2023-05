I cuochi stellati della Romagna raccolgono oltre 25mila in favore dei territori colpiti dall'alluvione

Attualità

Rimini

| 16:52 - 31 Maggio 2023

A Rimini per la Romagna, la squadra della solidarietà messa in campo dai cuochi stellati del territorio e dal Rockisland per aiutare e sostenere le popolazioni alluvionate, ha colpito al cuore delle comunità romagnole e raccolto oltre 25.000 euro.



La serata organizzata con il meccanismo del crowdfunding e donazione, nel giro di 24 ore aveva già registrato il sold out di adesioni. Oltre 150. Al ricavato della cena solidale di martedì sera (23 maggio) nel locale sul molo di levante di Rimini si sono unite le generose donazioni del ristorante di cucina romagnola di Atlanta (Stati Uniti) Yeppa di Stephen Petterson e Pietro Gianni in collaborazione con i fratelli Lorenzi dell'azienda Enio Ottaviani e altri come l'enoteca Unavitadivino di Lugano .



Nel corso della serata, i cuochi con una sola voce hanno ribadito un pensiero : “Ci sentiamo parte delle storie e della vita di una terra ora colpita che è fatta di tradizioni, colture, di coltivatori e allevatori di famiglie che forniscono i prodotti alla nostra cucina. Abbiamo voluto rivolgere un pensiero a loro, che vorremmo rimanesse anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quando ci sarà da ricostruire . Da loro traiamo il nostro lavoro. Vedremo come l'iniziativa di oggi potrà avere altre gambe”.



La brigata era composta da Alberto Faccani del Magnolia di Longiano a Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gian Luca Gorini del DaGorini di Bagno di Romagna, Giuseppe Gasperoni dell'Osteria del Povero Diavolo di Torriana, Mariano Guardianelli di Abocar Due Cucine a Rimini, Gianpaolo Raschi Di Guido a Rimini, dal direttore della cucina di Summertrade Cristian Pratelli e da Antonio Isaldi del Rockisland .



Hanno sostenuto e contribuito all'iniziativa la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, il Consorzio vini di Romagna, Chetochef e Quartopiano Comunicazione.



Presenti alla serata, il parlamentare Andrea Gnassi e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che, provenienti dalle zone più colpite, hanno portato la testimonianza dei territori feriti