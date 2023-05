Gusto e divertimento: grande ritorno a Novafeltria per la Sagra del Cascione e delle Erbe spontanee

Eventi

Novafeltria

| 16:35 - 31 Maggio 2023

Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee, Novafeltria dal 2 al 4 Giugno 2023.

Novafeltria si prepara ad accogliere con entusiasmo l'atteso ritorno della Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee, giunta alla sua quinta edizione. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno, Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in una vera e propria oasi culinaria dedicata ad uno dei protagonisti indiscussi della tradizione romagnola: chiamasi cascione in Valmarecchia ma anche noto in altre zone con il nome di cassone o crescione.



Nonostante le preoccupazioni legate all'allarme maltempo (che si intensifica soprattutto per la giornata di domenica 4 giugno) la Pro Loco di Novafeltria, organizzatrice dell'evento, rassicura i visitatori che terrà tutti costantemente aggiornati sulle ultime notizie ed eventuali modifiche riguardanti lo svolgimento della festa.



Stando ai numeri delle precedenti edizioni saranno pronti ad essere serviti oltre tre migliaia di cascioni, anche quest'anno preparati e cotti al momento dalle sapienti mani delle volontarie della Pro Loco e della Fondazione Valmarecchia, e da questa edizione anche grazie alla collaborazione di altre attività locali come la Gastronomica e la Pizzeria del Corso. Tra le altre specialità che non potranno mancare durante la sagra, spiccano le pluripremiate tagliatelle di Sartiano e la celebre piadina romagnola. Un vero must della Sagra saranno gli imperdibili cascioni fritti al momento e realizzati seguendo un'antica ricetta. A completare le golosità i fantastici cartocci misti di fiori ed erbe fritti.



Ma la gastronomia non sarà l'unico protagonista di questa festa. Durante i tre giorni della sagra, il centro storico di Novafeltria si animerà di spettacoli, musica dal vivo e una varietà di attività per grandi e piccini: dai giochi gonfiabili ai mercatini di artigianato e di prodotti del territorio. Le attività del centro per l'occasione resteranno aperte.



Da segnalare nella giornata inaugurale di venerdì 2 giugno il Laboratorio per Bambini a cura di Franco Baldoni (ore 16) e il Laboratorio di cesteria curato da Antonio Casi alle 17. Alle 21 musica dal vivo con l'orchestra di Edmondo Comandini, con un vasto repertorio che spazia dal liscio romagnolo alla musica leggera italiana, passando per i grandi classici della canzone d'autore.



Sabato 3 giugno alle 15:15 va in scena per i più piccoli la 'Cascionaccia', la caccia al tesoro a premi offerti dalle attività locali. Alle 18 invece si parlerà di salute con una conferenza a cura di Naturalmente l'Erboristeria di Novafeltria con ampio spazio alle tematiche odierne riguardanti farine proteiche a base di insetti e carne sintetica. Alle 21 il Dj set di Enrico il Pazzo, con animazione musica 70/80/90 e tutte le hit del momento.



L'ultimo atto della Sagra, domenica 4 giugno inaugura con la passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che partirà dalla piazza alle 9:30. Gli stand gastronomici saranno aperti anche per pranzo. Seguono altri imperdibili laboratori per bambini nel pomeriggio. Musica e balli saranno affidati alla scuola di ballo Rimini Dance Company e al fisarmonicista itinerante Lorenzo Fabbri fino alle 22.



Programma completo e dettagli sulla Pagina Facebook: Pro Loco Novafeltria Aps



nic.gue.