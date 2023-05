Nuova discarica Sogliano, Croatti: 'Scelta incoerente con turismo sostenibile'

Attualità

Sogliano al Rubicone

| 16:03 - 31 Maggio 2023

Discarica di Ginestreto, Sogliano al Rubicone.



È in corso la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Via per la nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Ginestreto, nel comune di Sogliano sul Rubicone. L'annuncio ha sollevato un'ondata di preoccupazione tra i residenti e gli attivisti ambientali, che vedono in questo progetto una scelta incoerente con le politiche di economia circolare e la promozione del turismo sostenibile.



Il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha espresso la sua assoluta contrarietà a questa iniziativa e ha presentato un'osservazione formale per manifestare la sua preoccupazione. Secondo Croatti, la nuova discarica avrà impatti inaccettabili sulla valle dell'Uso e su tutti i comuni limitrofi, compromettendo sia l'ambiente che la valorizzazione turistica del territorio. "Le discariche per rifiuti speciali non pericolosi come quella proposta a Ginestreto stanno gradualmente scomparendo in tutta Europa, poiché si cerca di promuovere politiche di economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti", attacca Croati, che aggiunge: "La scelta di costruire una nuova discarica rappresenta un'opzione sbagliata e anacronistica, che dimostra l'incapacità politica di adottare strategie Zero Waste, come richiesto dall'Unione Europea".



Un altro motivo di preoccupazione è la possibilità che questa discarica possa diventare una destinazione per rifiuti provenienti da tutta Italia, trasformando il territorio "in una sorta di pattumiera nazionale". Questo scenario alimenta ulteriormente la contrarietà dei residenti e degli attivisti, che temono gli impatti negativi sulla salute pubblica e sull'ambiente.



Il senatore Croatti ha rivolto un appello alla regione, affinché faccia chiarezza sull'incoerenza di continuare ad investire in impianti industriali impattanti nell'entroterra romagnolo. "Nonostante da anni si cerchi di promuovere una forte sinergia turistica tra costa ed entroterra, incentivando il turismo slow, l'enogastronomia e gli sport all'aria aperta, l'approvazione di una nuova discarica sembra andare in direzione opposta", precisa Croatti. Secondo il senatore, il turismo sostenibile e gli impianti industriali con un alto traffico di camion non possono coesistere pacificamente. "È necessario fare una scelta chiara tra la promozione del turismo e la salvaguardia dell'ambiente da un lato, e l'interesse economico delle grandi aziende che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti dall'altro".