Centri estivi: a Coriano crescono i contributi per le famiglie con figli affitti da disabilità

Attualità

Coriano

| 15:44 - 31 Maggio 2023

Centri estivi ARCHIVIO.





Con la variazione di bilancio approvata nell'ultima seduta del Consiglio comunale, a Coriano crescono da 20mila a 50mila euro le risorse messe appositamente a disposizione dall'amministrazione per le famiglie con bambini disabili e per la loro partecipazione ai centri estivi. "Un altro passo concreto arriva anche dal nuovo regolamento approvato, sempre nell'ultima seduta del Consiglio comunale", spiega l'amministrazione comunale. La novità principale è il contributo che viene riconosciuto fino un massimo di 2mila euro a famiglia. "Un aumento sostanziale se raffrontato al regolamento precedente che arrivava, secondo il monte ore estivo, fino ad un massimo di 1200 euro, integrato negli ultimi due anni caratterizzati dal Covid da fondi nazionali", prosegue la nota dell'amministrazione. Venuti meno i fondi per la cessazione dall'emergenza sanitaria, si è deciso di stanziare fondi propri per aumentare così i contributi alle famiglie previsti nel regolamento precedente garantendo la somma di 2mila euro.



I bambini e i ragazzi con disabillità dai 3 ai 17 anni come da regolamento assistiti da giugno a settembre 2022 sono stati una ventina. “Sostenere le famiglie, a partire da quelle con situazioni di fragilità – afferma l'assessorePaolo Ottogalli – andando incontro alle loro esigenze, ritengo sia una priorità di questa amministrazione. In tale direzione va il contributo di 2mila euro per queste famiglie volto a garantire la continuità delle attività degli educatori anche durante il periodo estivo. Ogni risorsa utile a sostenerle nella cura, dedizione e svago nei centri estivi di Coriano verrà impiegata a loro beneficio. Per questo motivo abbiamo ritenuto di rivedere il regolamento comunale approvato nei giorni scorsi in consiglio comunale”.



Oggi (mercoledì 31 maggio) è stato pubblicato sul sito del comune di Coriano l'avviso pubblico con scadenza 15 giugno 2023 con i requisiti richiesti ai nuclei familiari per accedere ai contributi.